اللحوم البيضاء ترفع نسبة الكولسترول

جدة ـ وكالات

حذر علماء امريكيون من معهد الأبحاث بجامعة كاليفورنيا من مغبة الإفطار في تناول اللحوم الحمراء والبيضاء نسبة لتسببها في زيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

وقال العلماء وفق الدراسة التي نشرت في الصحفية الجامعية، إن استهلاك اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن يؤثر بنفس القدر على مستوى الكوليسترول في الدم.

وأظهرت الدراسة أنه لخفض الكولسترول، من الضروري الحد من استهلاك اللحوم ككل، وللتعويض عن نقص البروتين، من المستحسن إدراج بروتينات الخضار في النظام الغذائي.

وقال رئيس فريق البحث العلمي رونالد كراوس: “توقعنا أن يكون للحم الأحمر تأثير سلبي على مستويات الكوليسترول في الدم أكثر من اللحوم البيضاء، لكن هذا غير صحيح. إذا كان مستوى الدهون المشبعة متساو، فعندئذ يكون تأثير اللحوم البيضاء والحمراء نفسه”.

وفقا للدكتور كراوس، فإن البديل الصحي للأطعمة التي ترفع نسبة الكوليسترول هو الخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان.