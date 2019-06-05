الغيبوبة الجماعية تجتاح تويتر

جدة ــ البلاد

كأحد أهم العادات الساخرة التي بات يتداولها السعوديون في السنوات القليلة الماضية بين عيدي الفطر والأضحى إطالة ظاهرة النوم في العيد من جديد، فهي حالة السبات العميق أو كما يطلق عليها “الغيبوبة الجماعية” التي تصيب الشباب والكبار أحياناً، في فترة تتراوح من وقت الضحى حتى مغيب الشمس، أيام العيد.

ويسود الشارع حالة من الهدوء قبيل الظهيرة وحتى انتهاء وقت القيلولة، تأثر بتلك الغيبوبة الجماعية جراء سهر طوال الليل لتبدأ فعاليات العيد الحقيقية والزيارات العائلية مساء .

والغيبوبة الجماعية تطل كل عام مع عيد الفطر، حتى باتت مصطلحا مألوفا وكأنها طقس من طقوس العيد، وتتصدر قائمة الأكثر تداولاً على “تويتر” حيث يوثق المتابعون بمقاطع فيديو وصور طريفة ومضحكة تأثير حالة السهر ليلا على صباح اليوم التالي مع صلاة عيد الفطر