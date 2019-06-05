الخطوط السعودية تبدأ تسيير رحلاتها المباشرة إلى “أثينا”

البلاد- ياسر خليل

بدأت الخطوط السعودية اليوم الأربعاء 2 شوال الموافق 5 يونيو تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى عاصمة اليونان “أثينا” انطلاقاً من الرياض وبواقع (4) رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد

وتم تدشين أولى الرحلات المغادرة صباح اليوم بمطار الملك خالد الدولي في الرياض بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس ومديري الجهات الحكومية العاملة بالمطار ، وتم استقبال وخدمة الضيوف المغادرين إلى أثينا عبر منصات خاصة، وقدمت “السعودية” لضيوفها على الرحلة الأولى هدايا تذكارية بهذه المناسبة .

وغادرت الرحلة رقم (SV191) مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (09:35) صباحاً بالتوقيت المحلي واستغرقت الرحلة أربع ساعات لتصل إلى أثينا الساعة (13:35) ظهراً ، حيث تم الاحتفال في مطار أثينا الدولي بوصول أولى رحلات الخطوط السعودية وتدشين الرحلات المباشرة والمنتظمة بين المملكة واليونان والتي سوف تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوفير فرص استثمارية ورحلات سياحية بالإضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف من ضمنهم الحجاج والمعتمرين والضيوف المواصلين ورجال الأعمال والسياح مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات “السعودية” لكافة الوجهات الداخلية والدولية التي تصل إليها ، وكذلك رحلات أعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي .

من جانب آخر تدشن الخطوط السعودية صباح غد الخميس رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى “مراكش” ثاني وجهاتها الدولية الجديدة خلال عام 2019م ومحطتها الثانية في المغرب بعد الدار البيضاء، انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وبواقع ثلاث رحلات في الاتجاه الواحد أسبوعيا ، ويأتي تدشين الوجهات الجديدة للخطوط السعودية ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه والخطة الاستراتيجية (sv2020) وذلك بالتوسع في التشغيل الدولي وفي إطار الإستثمار الأمثل للأسطول الذي يشهد تنفيذ أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة منذ إنشائها لتحديثه وتنميته بأحدث ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم مما يتيح للناقل الوطني طرح المزيد من السعة المقعدية لخدمة القطاع الداخلي وتدشين وجهات دولية جديدة .