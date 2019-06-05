الترفيه تقدم حفلات العيد مع نجوم الغناء العربي

جدة – مهند قطحان

أنهت الهيئة العامة للترفيه استعداداتها، لإطلاق سلسلة من الحفلات الغنائية ضمن “موسم العيد” لعدد من نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي، حيث تنطلق الحفلات الغنائية (اليوم الأربعاء) ثاني أيام عيد الفطر؛ إذ سيلتقي خلالها عشاّق الطرب الأصيل والأجواء الموسيقية مع ألمع نجوم الغناء في المنطقة على مدار ليلتين متتاليتين، تقدّم فيهما 7 حفلات غنائية يحييها 13 مطرباً ومطربة في: الرياض، الدمام، الطائف، والأحساء.

وتشهد سلسلة الحفلات الغنائية في ثاني أيام العيد أمسية طربية تجمع الفنان رابح صقر مع الفنانة أنغام بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وفي الدمام يلتقي هرما الإبداع والإحساس حسين الجسمي وأصالة في حفل منتظر، وذلك في الظهران إكسبو، فيما تشهد الطائف حفلا ضخما للفنان خالد عبد الرحمن، يشاركه فيها النجم رامي عبدالله وذلك في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك فهد الرياضية.

وتستمر الحفلات الغنائية في ثالث أيام العيد بأربع حفلات، يتألق فيها فنان العرب محمد عبده في حفل ساحر بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. بينما في محافظة الأحساء وللمرة الأولى في المملكة، تشهد حضور النجمة الذهبية نوال الزغبي إلى جانب سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد، وذلك في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما الطائف فهي على موعد مع أمسية متناغمة على أوتار الشجن مع النجمين حاتم العراقي، وجابر الكاسر، وذلك في مدينة الملك فهد الرياضية. وختاماً، تشهد مدينة الدمام حفلا شبابيا ضخما، لنجمي الساحة المصرية والخليجية الفنان محمد حماقي والفنان وليد الشامي وذلك في الظهران إكسبو.