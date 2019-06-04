وزير الثقافة يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

الرياض : واس

رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن والقيادة الرشيدة بالخير واليُمن والبركات.

وقال سموه : ” أتشرف برفع أغلى التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وأدعو الله أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يبقيهما ذخراً للوطن وعوناً للإسلام، وأن يديم على بلادنا الخير والأمن والسلام”.

ونقل سمو وزير الثقافة نيابة عن منسوبي القطاع الثقافي في المملكة شكرهم للقيادة الرشيدة على كل الدعم الذي تقدمه من أجل رفعة الوطن ورفاه المواطن في كل المجالات التنموية ومن ضمنها المجال الثقافي الذي حظي بدعم لا محدود من أجل النهوض به إلى المستوى الذي يليق باسم ومكانة المملكة.