نائب أمير مكة يزور عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ

مكة المكرمة : واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم عقب صلاة العيد عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ في منازلهم بمكة المكرمة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشملت زيارات سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة؛معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كِبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ،ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد،ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ،ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى

من جهتهم أعرب أصحاب الفضيلة عن تهنئتهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك ،شاكرين لسموه زيارته لهم .