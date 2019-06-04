رئيس المجلس العسكري السوداني: الدعوة لانتخابات خلال 9 أشهر

الخرطوم : متابعات

أعرب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان فجر الثلاثاء عن أسفه لسقوط ضحايا في أحداث ساحة الاعتصام بالخرطوم الاثنين، ودعا النيابة العامة للتحقيق في هذه الأحداث.

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية انحازت منذ بداية الاحتجاجات “لمصلحة الثورة” وهي “غير مهتمة بالسلطة”.

واعتبر أن “السبيل لحكم السودان هو صندوق الانتخاب”، معلناً الدعوة لانتخابات عامة مبكّرة خلال فترة لا تتجاوز الـ9 أشهر.

في هذا السياق، أعلن البرهان وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء الاتفاق المبرم معها.