تغريدة الملك مهنئًا بالعيد تستحوذ اهتمامًا بالغًا

الرياض – سامية الغريبي

حققت تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، التي هنأ فيها الأمة الإسلامية أكثر من ١٧٢ ألف عملية إعادة تغريد، خلال ٧ ساعات.

وتحظى تغريدات الملك سلمان باهتمام واسع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من قبل مستخدمي تويتر في المملكة والعالم؛ حيث يتم التفاعل معها وإعادة تغريدها والتعليق عليها على نطاق واسع. وقد كتب الملك سلمان مغردًا، بعد ثبوت رؤية هلال شوال : أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك”.

وكانت التغريدة السابقة التي كتبها الملك سلمان يوم ٣١ مايو الماضي، قد حققت أكثر من ٢٠٠ ألف إعادة تغريد، حيث جاء فيها : ” نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.”

ويعد خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبدالعزيز” من أكثر القادة تأثيراً على مستوى العالم في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ، و يشهد تفاعلاً كبيراً على المستوى المحلي والخارجي، مع كل تغريده يتم نشرها.