أمراء المناطق يستقبلون المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك

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أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم ، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء، وأصحاب المعالي وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سمو الأمير فيصل بن بندر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على أبناء المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد سموه في كلمة له على مبدأ التلاحم الذي تسير عليه بلادنا المباركة من منهجيتها في الشريعة الإسلامية السمحة وما تمثله هذه اللقاءات من شعور وطني يبعث في النفوس السعادة .

بعد ذلك، تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سمو أمير منطقة الرياض.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري وأصحاب السمو الأمراء .

كما حضر الاستقبال، معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ووكلاء إمارة منطقة الرياض المساعدين ومديرو العموم.

أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم مديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وقادة وضباط القوات العسكرية المرابطة بالمنطقة وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك‪‪ ‬.‬

وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع ، رافعاً التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله‪‪- .‬‬

وهنأ سموه القيادة الرشيدة بما تحقق من نتائج ونجاح للقمم الثلاث “الخليجية والعربية والإسلامية ” التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

ونقل سمو أمير منطقة جازان تحيات القيادة الرشيدة لمختلف القيادات والقطاعات العسكرية بالمنطقة مبرزاً ما يبذلونه من جهود ومهام للدفاع عن الدين والوطن راجياً العون والتوفيق للجميع .

وشدد سموه على أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والتعاون مع الجهات والقطاعات الأمنية والخدمية.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه‪‪.‬‬

أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، واصلاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي عقدت مؤخراً في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام، داعياً الله أن يديم على بلادنا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

‪ونوه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة – أيدها الله – منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في عمارة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشيداً بجهود رجال الأمن في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة؛ ليؤدي المعتمرون والزائرون نسكهم براحة ويسر واطمئنان، وبتسخير الإمكانات كافة في نجاح قمم مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم، في قصره بمدينة بريدة بعد صلاة العيد اليوم، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء مجلس المنطقة والأهالي، وجمعٌ من المواطنين ومديرو الإدارات الحكومية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد بادلهم سموه التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم.

وتناول الجميع طعام إفطار العيد على مائدة سموه‪ .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووكلاء الإمارة.

أمير الشرقية ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ،بمقر الإمارة بالدمام اليوم،جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك . حضر الاستقبال عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي .

أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ،أصحاب المعالي ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والعمد والمسؤولين وجمعاً من أهالي المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك . وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع. وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بقاعة الاستقبالات بالقصر الحكومي جموعاً من أهالي المنطقة وكبار ضباط القوات المسلحة بالشمالية الغربية وقادة الأفرع الأمنية بالمنطقة ومديري الادارات الحكومية الذين عبروا عن تهانيهم لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك .

ورفع سمو أمير منطقة تبوك بإسمه وبإسم أهالي المنطقة اسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – – ولأبناء المملكة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

ونوه سموه بخطة موسم العمرة هذا العام التي سهلت على زوار بيت الله تأدية مناسك العمرة بكل يسر وسهوله في جو من الطمأنينة والخشوع والأمن والأمان .

وأكد سمو الأمير فهد بن سلطان ، حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على متابعة خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتجنيد مختلف الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال سموه :” إن العيد مناسبة عظيمة تزيد من الالفة والمحبة بين الناس وعلى الجميع اغتنام هذه الفرصة العظيمة وحث الأسر على الاستمتاع بيوم العيد “.

وقد تناول الجميع طعام الافطار الذي اقامه سمو أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة . حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

أمير الباحة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم ، المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك في قاعة الاستقبالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ورفع سموه في بداية الاستقبال باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

وقدم مسؤولو وأهالي الباحة التهنئة لسموه بهذه المناسبة السعيدة، فيما بادلهم سموه التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وصالح أعمالهم.

وتخلل اللقاء كلمة لشيخ قبيلة بني كبير عثمان بن سويعد، هنأ فيها باسمه واسم أهالي الباحة القيادة الرشيدة – أعزها الله – وسمو أمير منطقة الباحة بمناسبة حلول عيد الفطر، منوهاً بما حققته قمم مكة المكرمة من نجاح، يعكس ما تتميز به المملكة من ثقل على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه الكريم.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود، ومدير شرطة الباحة، العميد وليد بن حمزة الحربي، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدمها في ظل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة عسير اليوم، في صالة الاحتفالات الرئيسة بحي الخالدية في أبها، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة والقضاة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي.

أمير الجوف ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالا سموهما في برقيتين رفعاها لمقامه الكريم” يطيب لنا بهذه المناسبة المباركة أن نرفع لكم – أيدكم الله – باسمنا ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات, ونسأل الله عز وجل أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة – حفظكم الله -“.

كما رفعا برقيتان مماثلتان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، أعربا فيهما عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيان الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية و الإسلامية باليمن والبركات .

كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بقصر سموه بمدينة سكاكا اليوم ، جموعاً من المواطنين وأهالي وعمد الأحياء وأعضاء مجلس المنطقة الذين قدموا للسلام على سموهما وتهنئتهما بعيد الفطر المبارك.

كما استقبل سموهما، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورؤساء المحاكم الشرعية والإدارية وعدداً من القضاة، وكبار ضباط الأمن العام وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

وبادل سموهما الحضور التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعين الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة.