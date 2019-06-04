أبل تستبدل “آي تيونز” بـ3 تطبيقات

البلاد : وكالات

أعلنت “أبل” التخلي عن برمجيتها المتعددة الوسائط “آي تيونز” التي بات لا حاجة لها مع وجود تطبيقات أخرى للعملاق الأمريكي في مجال الموسيقى وبث الأفلام بتقنية البث التدفقي.

وقال كريغ فديريغي المسؤول عن البرمجيات في المجموعة خلال المؤتمر السنوي لمصممي “أبل” في سان خوسيه في كاليفورنيا “مستقبل +آي تيونز+ ليس تطبيقا واحدا بل 3 هي أبل ميوزيك وأبل بودكاستس وأبل تي في”.

وأوضحت الشركة في بيان أن البرمجية التي كانت تجهز بها حواسيب “ماك” ويمكن تحميلها على حواسيب أخرى أيضا “ستحل مكانها 3 تطبيقات جديدة تسهل وتحسن كثيرا إمكانية مستخدمي ماك التمتع بالموسيقى والأفلام والمسلسلات والملفات الصوتية الرقمية (بودكاست) المفضلة لديهم”.