وفاة إمرأة و3 أشقاء بحريق في مكة

مكة المكرمة ـ أحمد الأحمدي

كشف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تفاصيل حادثة حريق وقع في عمارة سكنية بمكة المكرمة، موضحا أن الحريق نتج عنه وفاة امرأة وثلاثة أشقاء.

وفي التفاصيل قال مدني العاصمة المقدسة إنه ورد إليهم بلاغ يوم أمس الأحد يفيد بوقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش لافتا في الوقت نفسه أن الحادث عبارة عن اشتعال النيران في صالة بداخل شقة تقع في عمارة مكونة من دورين وملحق،

وصاحب ذلك انتشار أدخنة كثيفة ونتج عن الحادث وفاة امرأة وثلاثة أشقاء اختناقًا بغازات الحريق، حيث كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة. وأشار إلى أنه على الفور باشر فريق التحقيق بالإدارة حيثيات الحادث للتعر على أسبابه بالتنسيق مع الجهات المعنية.