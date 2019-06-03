وزير الخدمة المدنية يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

الرياض : واس

رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً الله أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الصحة والعافية، وأن يتقبَّل منهما صالح الأعمال والأقوال، وأن يعيد عليهما العيد المبارك وعلى بلادنا العزيزة وهي ترفل في ثياب النماء والرخاء والازدهار.

وبين معاليه أن العيد المبارك يحل هذا العام، والمملكة بقيادتها الرشيدة ملتزمة في تقديم الخدمات الجليلة لزوار بيت الله والمعتمرين وقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق أعلى الإمكانات، وأدق تفاصيل العناية والخدمة، وهو التزام تاريخي منذ تأسيس هذه البلاد الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- وأبنائه الملوك البررة – رحمهم الله -.

وقال وزير الخدمة المدنية إنَّ المملكة العربية السعودية بما تحقِّقُه من نجاحاتٍ متتالية في مواسم العمرة في شهر رمضان وغيره عاماً بعد عام، تمثِّل الجهود المباركة التي يقدمها سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين – أيدهما الله – في خدمة الأمة الإسلامية، إضافةً إلى كريم عنايتهما بالوطن وأمنه واستقراره، ورخاء مواطنيه وازدهارهم.

وفي ختام تصريحه دعا معالي وزير الخدمة المدنية، أن يعيد هذه المناسبة الكريمة المباركة على المملكة العربية السعودية وهي في عزٍّ ومنعةٍ، وفي أجمل حالٍ من الرخاء والنماء، وأن تواصل البلاد على مر الأعوام مسيرة الازدهار والتطور، في ظل القيادة الحكيمة المتمثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفقهما الله بتوفيقه، وسددهما بتسديده، وأعانهما على كل خير للوطن والمواطنين، والأمة الإسلامية جمعاء.