عودة التيار لـ75 % من متضرري انقطاع الكهرباء بالمنطقة الجنوبية

الرياض ــ البلاد

جدّدت “السعودية للكهرباء” اعتذارها لكل مشتركيها المتضررين من انقطاع التيار في محطات كهرباء رئيسة في جنوبي المملكة، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل مَن تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة “تويتر”، مشكورين على حرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة،

فيما أكّدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، والذي أدّى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة، كما تؤكّد الوزارة أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لكل المشتركين بدءاً بالقطاعات الحسّاسة.

من جانبها، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75 % من مشتركيها، الذين تضرّروا نتيجة انقطاعها عن عددٍ من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة.

وأكّدت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب التي تسببت في خروج محطات رئيسة من الخدمة، مما أثر في عدد من المحطات الفرعية والصغيرة؛ كون الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.

وبيّنت “السعودية للكهرباء” أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين من الانقطاعات.