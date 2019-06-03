جدار بلازما مشتعل على الشمس

جدة- ياسر خليل

رصد صباح اليوم الاثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو 2019 من خلال التلسكوب الشمسي وجود جدار من البلازما فوق الطرف الشمالي الغربي من قرص الشمس كما يظهر في الصورة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة ان جدار البلازما العملاق على شكل لهب مشرق ، يبلغ طول “الشعلة” ضعف طول كامل الكرة الأرضية ما يجعله هدفًا سهلاً للتلسكوبات المخصصة لمراقبة الشمس.

وأشار إلى ان هذا التأجج الشمسي لا يحترق مثل فتيل الشمعة المشتعلة حيث يتم دمج الأكسجين مع الهيدروكربونات لإنتاج الضوء والحرارة ، ولكن لا يحدث أي احتراق داخل التأجج شمسي.

فهذا التأجج الشمسي يتوهج لأنه ملئ بهيدروجين ساخن (مثل سطح الموقد يضيء باللون الأحمر عندما يصبح حارًا للغاية) ويومض لأن حقوله المغناطيسية الداخلية ليست مستقرة تمامًا، علما بأن ليس له أي تأثير على كوكبنا .