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القيادة تهنىء ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بعيد الفطر

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time29 / رمضان / 1440 هـ       3 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : واس

حرصاُ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد- رعاهما الله – برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

ابراهيم عبد الغفار

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