إقبال على سوق الجَنابي التراثي بنجران

نجران – البلاد

يشهد سوق الجَنابِي بحي أبا السعود التاريخي بمدينة نجران انتعاشاً كبيراً في حركة الشراء والبيع،مع تزايد المتسوقين من الأهالي لشراء الخناجر الجديدة أو إصلاح القديمة وتجديدها للزينة والتجَمٌل به خلال أيام عيد الفطر المبارك والمناسبات والاحتفالات الشعبية والاجتماعية الخاصة بالمنطقة ومحافظاتها.

وارتبط الخنجر أو الجنبية بالعادات والتقاليد النجرانية القديمة التي تعبر عن الأصالة والقيم العربية الحميدة بما اكسبها أهمية اجتماعية وجعلها متوارثة للوقت الحاضر بين الأهالي ويقدمونها كـ موروث شعبي يعبر عن العزة والمحبة والأمان ،ويمتد ليشمل مختلف مناطق المملكة من خلال مشاركة أهالي المنطقة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية أو تقديمها كهدية ورمزاً لتعميق أواصر الإخاء والمحبة مع أخوانهم من أبناء وطننا الغالي.



وتختلف أسعار الجنابي حسب رأس “الجنبية والجودة المصنوعة بها فالرأس المصنوع من وحيد القرن وتسمى ” زراف” ويكون مائلا للاحمرار ، ويليه “الصيافي” المائل للبياض أو الاصفرار،إلى جانب المصنوع من “العاج” وتعد هي الأغلى سعراً حسب جودتها وقدم صناعتها إلى جانب ما يتوفر في السوق من خناجر مستوردة ومتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية من الأطفال إلى الشباب وكبار السن وتتفاوت أسعارها حسب صناعتها حيث تبدأ من 100 ريال لخناجر الأطفال لتصل إلى مئات الآلاف للخناجر والجنابي ذات الجودة العالية.

ويمثل السوق التاريخي واجهة اقتصادية وسياحية للمنطقة لما يحتويه من حرف وصناعة يدوية تراثية .