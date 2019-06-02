12 قتيلا في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

فرجينيا ــ رويترز

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، في إطلاق نار بمبنى حكومي في ولاية فرجينيا، بالولايات المتحدة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، وهو موظف حكومي يعمل منذ مدة طويلة في الولاية، أطلق النار «عشوائيا» على الناس في أحد المباني.

وقتل المسلح، الذي لم يفصح عن اسمه، في تبادل إطلاق نار مع الشرطة. كما أصيب أحد أفراد الشرطة في الحادث أيضا.

وبحسب بيان للشرطة بدأ الهجوم بعد الرابعة مساء، بالتوقيت المحلي، في مركز منطقة فيرجينيا بيتش، الذي يضم العديد من المباني الحكومية.

وقالت ميغان بانتون، المساعدة الإدراية في المبنى، لقناة تلفزيوينة محلية: «سمعنا الناس يصرخون ويطلبون منا الانبطاح على الأرض».