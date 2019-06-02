ضبط مواد غذائية وحلويات منتهية الصلاحية بـ “صواريخ جدة”

جدة : ياسر خليل

نفذت بلدية المليساء الفرعية بمحافظة جدة اليوم (الأحد) حملة على حراج الصواريخ بالخمرة ضبطت من خلالها باعة مخالفين يبيعون المواد الغذائية المنتهية الصلاحية .

وتمثلت المخالفات في تخزين المواد الغذائية جوار المبيدات الحشرية والمنظفات ، اضافة إلى حفظ المواد الغذائية تحت درجة حرارة عالية لأشعة الشمس ، حيث ضبطت ( ١٢ طن ) مواد غذائية و ( ٧ طن ) مواد تنظيف + مبيدات حشرية بجانب (5) طن من الحلويات منتهية الصلاحية كما رفعت (7) بسطات مخالفة

وصادرت البلدية جميع المواد الغذائية والحلويات المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر عن طريق شركة النظافة واتلافها في الموقع .