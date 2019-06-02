جامعة الحدود الشمالية تفتح القبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم

عرعر : البلاد

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1440- 1441هـ ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.nbu.edu.sa، خلال الفترة من 1440/10/21 إلى 1440/10/30هـ .

وأشارت أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءًا من إدخال البيانات، ثم فرز الأسماء تنافسيًّا حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية، والنسبة المكافئة للتخصصات النظرية وحتى إظهار النتائج، مبينة أن نظام القبول في الجامعة لا يتطلب تقديم أي مستندات، حيث سيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) باستثناء الطلبة غير السعوديين من أمهات سعوديات، حيث يطلب منهم تزويد الجامعة بالمستندات الرسمية>

وتهيب الجامعة بجميع الراغبين في التقديم سرعة إنهاء إجراءات الاختبارات الخاصة بالقبول (قياس) حتى يتسنى للعمادة استدعاء هذه الدرجات بشكل إلكتروني، لافتة النظر بأنه لن ينظر في أي درجة تصدر بعد تاريخ 21/ 10/ 1440هـ .

من جانبه ، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور شرف بن عودة السفياني أن معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري قد وجه العمادة لتقديم الدعم المباشر لجميع الطلاب والطالبات خلال فترة القبول من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً بجميع فروع الجامعة بالمنطقة ، في الأماكن التالية: (مدينة عرعر – عرعر مول، محافظة رفحاء – فرع عمادة القبول والتسجيل بفرع الجامعة برفحاء، محافظة طريف – كلية العلوم والآداب بطريف، العويقيلة – كلية العلوم والآداب بالعويقيلة).

وأكد الدكتور السفياني أنه سيتم إعلان النسب التي توقف عندها القبول في كل تخصص ولجميع مراحل القبول الثلاثة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الجامعة، مبيناً أن جميع إعلانات القبول سوف تكون متاحة عبر بوابة القبول وحساب العمادة بتويتر DAR_NBU .