الحرائق تلتهم حقولا جديدة بالعراق

بغداد ــ وكالات

امتدادا لسلسة حرائق مماثلة التهمت على مدار الأيام القليلة الماضية محاصيل زراعية في عدد من المحافظات العراقية، شب حريق جديد في مخازن تحتوي على قطع للسيارات شرقي البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، إن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد حريق نشب في مخازن للأدوات الاحتياطية، وذلك في منطقة جسر ديالى قرب الشركة العامة للسيارات.

وكانت حرائق اندلعت قبل أسبوع قد التهمت، مئات الدونمات الزراعية في قرية العباسي بمدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك شمالي العراق. كما اندلعت قبل أسبوع أيضا حريق في مزرعة للقمح غربي الأنباء.

واتهمت وزارة الخارجية العراقية تنظيم داعش بالوقوف وراء حرائق الحقول الزراعية، بينما وجهت جهات أخرى أصابع الاتهام إلى فصائل ميليشيات الحشد الشعبي.

وكانت مصادر عراقية محلية قد وجهت أصابع الاتهام إلى عناصر تنظيم داعش في عملية إشعال الحرائق، عقابا لسكان القرى ممن يرفضون دفع الإتاوات للتنظيم.