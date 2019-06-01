“مسام” يتمكن من انتزاع 408 ألغام حوثية

الرياض : واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2019م، من انتزاع 408 ألغام، منها 19 لغمًا مضادًا للأفراد و112 لغمًا مضادًا للدبابات و273 ذخيرة غير متفجرة و4 عبوات ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مايو 8,602 لغمًا.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,276 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.