قرقاش: الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي

البلاد : متابعات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ، أن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمر الإيراني.

وأشار قرقاش في سلسلة تغريدات على “تويتر”، إلى “أننا أمام مرحلة إقليمية حساسة، هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي، وإلى حد ما الإسلامي، وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي”.

وأضاف أن “بعيداً عن شوشرة المنصات الإعلامية، فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم، ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة، وينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي”.

وأكد أن “مع نهوض الدور المركزي للسعودية، نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار، وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد و لكنها ضاقت ذرعاً بالتنمر الإيراني”.