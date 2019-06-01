صلاح وكين .. الكأس “يروح لمين”

جدة – مصباح معتوق

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد لمتابعة نهائي أوروبا الكبير بين ليفربول، وتوتنهام هوتسبير ، وذلك في تمام الـ 10 مساءً بتوقيت “مكة المكرمة”.بقيادة الحكم السلوفيني دامير سكومينا.

كل الأعين متجهة صوب مدربي فريقي “الريدز والسبيرز”، حيث الأول يقوده الألماني يورجن كلوب صاحب الـ”51 عاماً”، والثاني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو صاحب الـ”47 عاماً”، ولم تتوقف الأعين عن مراقبة المديرين الفنيين فقط، بل ستراقب ما ستقدمه كتيبة النجوم الممتلئة داخل أروقة ليفربول وتوتنهام بشكل عام، وستلاحق بوجه خاص الهدافين الدولي المصري محمد صلاح، والدولي الإنجليزي هاري كين.

كلوب وبوكيتينو

سيتحمل مدربا الفريقين جزءا كبيرا من جاهزية الـ”22 لاعباً” الذين سيبدؤون مواجهة القمة الليلة، فكلوب يمتاز بالروح العالية والتعامل النفسي المميز، ويعرف من أين تؤكل الكتف، وكيف يبث الحماس داخل نفوس اللاعبين، كذلك يتميز بالتكتيك الرائع الذي يتقنه نجوم “الريدز” بالحرف. أما على صعيد “الرجل الهادئ” الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فسيحاول التصدي لكتيبة ليفربول، حيث يمتاز بوكيتينو بالهدوء، والتعامل الجيد مع مجريات المباراة .

صفعة وفرحة

تلقى “الريدز” ضربة موجعة بغياب نجم الفريق الدولي الغيني نابي كيتا؛ بسبب الإصابة، فيما تعززت فرص البرازيلي روبرتو فيرمينو للمشاركة في نهائي مدريد.

جاهزية كين

من الأنباء السارة التي نثرت الفرحة على محيا نادي توتنهام هوتسبير وجماهيره، جاهزية الدولي قائد “السبيرز” والمنتخب الإنجليزي الهداف الكبير هاري كين، الذي بات يشعر بالتحسن، عما كان عليه خلال الأسابيع الماضية، وباتت مشاركته بيد المدرب الأرجنتيني، ويأمل الجميع في تواجد الهداف ليعزز صفوف السبيرز.

حلمي أسجل

اليوم (السبت) إما يتحقق الحلم أو يتبخر.. سيكون النجم الدولي “الفرعوني” محمد صلاح على موعد مع كتابة اسمه بحروف من ذهب، ودخول التاريخ من أوسع أبوابه، في حال تحقيق فريقه ليفربول اللقب الليلة.

حيث لا يرغب “مو صلاح” في تكرار الإخفاق في بطولة الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني، وخرج مصاباً في الشوط الأول، ويأمل في خطف اللقب وإحراز هدف الفوز حسب ما تفوه به أمام وسائل الإعلام. وقال: أنا متحمس للغاية، كنت غير محظوظ في نهائي الموسم الماضي ضد ريال مدريد وخسرنا، ونهائي هذا العام مهم ومتحمس له جداً، حتماً ستكون مباراة صعبة؛ لأننا واجهنا توتنهام أكثر من مرة خلال هذا الموسم، ورغم أننا أنهينا الدوري في مركز متقدم عنهم إلا أن هذا لا يعني شيئاً، لأن هذه المباراة في بطولة أخرى، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا ومحاولة الفوز بها، وأتمنى التسجيل في هذه القمة الكبيرة.