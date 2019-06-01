تصعيد حوثي بالحديدة .. والشرعية على مشارف معقل الانقلاب

عدن – وكالات

تمكنت قوات الشرعية اليمنية مدعومة بمقاتلات التحالف العربي من صد هجوم لميليشيا الحوثي الإرهابية مصحوبًا بقصف مكثف على مواقعها في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار، وانتهاك اتفاق السويد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصادر عسكرية أن الحوثيين شنوا هجومًا على مواقع ألوية العمالقة في منطقة بني مغاري شمالي حيس بعد قصف مدفعي وبالأسلحة الرشاشة، مشيرة إلى أن محاولة مجاميع من الحوثيين التقدم في تلك المواقع. وأفادت ذات المصادر بمقتل القيادي الميداني الحوثي أبو علي المتوكل مع 14 آخرين، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، وأسر اثنين من الحوثيين في المواجهات التي شهدتها منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.

وكانت المنطقة قد شهدت معارك عنيفة تمكنت خلالها القوات المشتركة والحزام الأمني من السيطرة على مناطق الريبي وسليم والزيريات في جبهة شخب وتطهيرها بالكامل، والوصول إلى أطراف منطقة الفاخر، فيما صدت القوات المشتركة والحزام الأمني هجوما للحوثيين باتجاه منطقة المشاريح في جبهة حجر. كما جدد طيران التحالف العربي، قصفه العنيف على مواقع وأهداف للحوثيين شمال العاصمة صنعاء.



واستهدف الطيران بثلاث غارات على الأقل قاعدة الديلمي، بالقرب من مطار صنعاء الدولي، ومواقع أخرى بمديرية بني الحارث.

كما استهدف الطيران بأربع غارات معسكر الفريجة الواقع بمديرية أرحب شمال العاصمة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في سماء المنطقة. وفى السياق، نقلت موقع “اسكاي نيوز” عن مصادر عسكرية، أن قوات من الجيش الوطني اليمني تكمنت من استعادة تباب (هضاب) الصعاب والعتيمة” ومثلث سبعة في مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة. وبحسب المصادر، تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير هذه المواقع الاستراتيجية عقب هجوم مباغت شنته على تجمعات تمركزت فيها مليشيات الحوثيين الإيرانية. وأدت السيطرة على تلك التباب في معقل الحوثيين إلى قطع خطوط إمداد عن ميليشيات الانقلابيين ما بين باقم والربوعة.

وساندت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية قوات الجيش اليمنى في هجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيات، مما أوقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.