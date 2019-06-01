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القيادة تهنئ رئيس ملاوي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time27 / رمضان / 1440 هـ       1 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق التقدم والرقي.

ابراهيم عبد الغفار

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