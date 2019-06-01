اتحاد القدم يُفعل اعتماد ” التصنيف ” شرطًا للتعاقد

الرياض- هاني البشر

قبل بداية الموسم الماضي، ظهر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغريدة تحمل عددا من القرارات الهامة، كان أحد أهم تلك القرارات هو ” اعتماد تصنيف الاتحاد الدولي للمنتخبات كشرط للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمستقطبين؛ بحيث لايتجاوز مركز التصنيف لمنتخب اللاعب المركز الـ 100 عند إتمام عملية التعاقد؛

حيث سيبدأ تطبيق القرار في موسم 2019-2020 “؛ لذلك من المرتقب تفعيل هذا القرار في موعده، مع انطلاقة الموسم الجديد في أغسطس القادم؛ لذا سيكون لزاماً على الأندية السعودية الاستفسار عن تصنيف دولة اللاعب المراد التعاقد معه؛ حيث سيكون اللاعبون محصورين من مائة دولة فقط . وسيكون لاعب الفيصلي الكويتي فهد الأنصاري أكبر المتضررين من هذا القرار؛

حيث إن منتخب الكويت ليس من المائة منتخب في تصنيف الاتحاد الدولي، وكذلك إسلام أندريا لاعب نادي العدالة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي وهداف دوري الدرجة الاولى؛ لكون منتخب مدغشقر يقع ترتيبه في التصنيف فوق المائة.

يذكر أن هذا القرار صدر قبل بداية الموسم الماضي إبان رئاسة عادل عزت لمجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولم يصدر أي قرار عقب تعاقب عدد من الرؤساء للاتحاد السعودي لإلغاء هذا القرار، وهم نواف التمياط و قصي الفواز و لؤي السبيعي وصاحب هذا البند عند صدوره لغط كبير بين الجماهير بين مؤيد ومعارض، خاصة أن الموهبة لاعلاقة لها بتصنيف منتخب اللاعب، فهل يستمر القرار مع الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكره القدم في 28 شوال القادم، أم يتم تأجيله؟