مسلح يقتل رهينتين ثم ينتحر في سويسرا

البلاد : وكالات

أقدم مسلح على قتل رهينتين كان يحتجزهما في شقة بمدينة زيوريخ السويسرية قبل أن ينتحر، وفقاً قالت الشرطة المحلية اليوم الجمعة.

كان المسلح، الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، احتجز سيدتين، 34 و38 عاماً، رهينتين داخل شقة في المدينة منذ الصباح الباكر.

وتمكنت إحدى السيدتين وأحد الجيران من الاتصال بالشرطة، التي سرعان ما وصلت إلى موقع الحادث وبدأت مفاوضات مع الرجل.

بعد ثلاث ساعات، أعلن الرجل، وهو سويسري، أنه سيسلم نفسه. ورغم ذلك، وبعد دقائق، سمع دوي إطلاق رصاص داخل الشقة.

واقتحمت قوة الشرطة موقع الحادث، ولكن جهود إنقاذ أي من الثلاثة لم تفلح حيث كانوا يعانون من إصابات بليغة.

ووفقا لمحققين، لم يتضح بعد الدافع وراء جريمتي الاحتجاز أو القتل.