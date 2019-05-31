بالصور.. “مدني مكة” ينفذ جولات مكثفة في الأسواق ومناطق المهرجانات

جدة- ياسر خليل

رفعت دوريات السلامة في ادارة الدفاع المدني في كافة محافظات منطقة مكة المكرمة من وتيرة عملها في الكشف الميداني على كافة المواقع التي يرتادها المواطنين والمقيمين والزوار من دور اسكان الى مواقع الترفيه والاسواق ومناطق المهرجانات في كافة المحافظات للتاكيد على تطبيق اشتراطات السلامة دون اخلال او تهاون

وفي هذه الفترة المهمة من العام لا يضع الدفاع المدني للمتهاون بسلامة الارواح اي مهلة للتعديل بينما سيكون الاغلاق اذا تاكد وجود الخطر او ما يشكل خطورة على الارواح لينعم الجميع بالامن والسلامة

وكانت فرق الدفاع الميداني المعنية بالسلامة العامة قد بدات اعمالها منذوا دخول شهر رمضان المبارك وفق خطة عمل بهذا الشان ترتفع وتيرتها مع مرور ايام الشهر الفضيل حتى الانتهاء من ايام عيد الفطر المبارك

وتعمل ادارات الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة وفق خطة موحدة تصدر وتعتمد من مديرية المنطقة تختلف باختلاف المحافظة من حيث اقبال الزوار لها من مناطق المملكة وعدد السكان والمساحة الجغرافية لها وتتفق في الهدف العام نحو تحقيق الأمن والسلامة لحماية الارواح والممتلكات

ودعا مدني منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى اتباع اشتراطات السلامة في المواقع العامة وأماكن الترفيه بكافة اشكالها ومتابعة الاطفال وعدم تركهم في ظل اندفاعهم برغبة البحث والاطلاع في مواقع قد تشكل لهم خطورة سواء في مواقع التسوق او في الاستراحات والكبائن ودور السكن متمنياً للجميع السلامة .