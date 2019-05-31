الملك سلمان: النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولية

مكة المكرمة : واس

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إن النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولية.

وانطلقت، ليل الخميس، القمة العربية الطارئة التي دعت لها المملكة العربية السعودية، وتستضيفها مكة المكرمة.

وبدأت فعاليات القمة العربية الطارئة بكلمة للرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حيث أكد على أن الدعوة السعودية تعكس اهتمام المملكة بمصالح العرب. وشكر السبسي الملك سلمان على مبادرته لعقد القمة العربية الطارئة.

وقال الرئيس التونسي “ينبغي أن نتمسك بقيم التآزر ومواصلة جهودنا لمواجهة التحديات مشيرا إلى أن استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات يهدد أمن المنطقة والتجارة العالمية.

وجدد السبسي استهداف مدن السعودية بالصواريخ الباليستية كما أكد على أنه لا يمكن تبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول.