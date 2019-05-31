الرياضيون بصوتٍ واحد: يا سمو المجد .. يا محمد بن سلمان “كفـــــــو”

جدة – مصباح معتوق

” يا سمو المجد يا محمد كفو، مالها غيرك على طول الزمان”، ملهم الشباب محب الوطن، الرجل المتواضع الأمين، الذي يعمل ليلاً نهاراً لرؤية بلادنا المملكة العربية السعودية، لتكون مملكة الخير قوية مزدهرة، تتسع للجميع، اليوم نعيش أجمل وأحلى ذكرى بيعة لولي عهدنا الأمين، ربان سفينة رؤية 2030، التي ستعم بالخير والأمان والفائدة الاقتصادية على مملكتنا الحبيبة.

اليوم ليس يوماً عادياً، بل إنه أحد أهم الأيام في وطننا المغوار، هنا نقف جميعاً وكافة أفراد الشعب السعودي موجهين جملة إلى ولي عهدنا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ونقول له في يوم ذكرى بيعته الثانية: سلام يا أمير الشباب، وسندها محمد راعي الفخر والزعامة، أبوك تاج المملكة وأنت عمدها، سلمت يا راعي الوفا والشهامة.



و بهذه المناسبة رفع عدد من الرياضيين أسمى التهاني والتبريكات للأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة الذكرى الثانية لبيعته، متمنين له دوام التوفيق والسداد:



سمعاً وطاعة

بايعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس لؤي ناظر، ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أسهم في الدفع لتحقيق آمال وتطلعات أبناء هذا البلد المعطاء، وبرهن على أنه أهل للثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأضاف ناظر: باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي نادي الاتحاد وجماهيره، نبايع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على السمع والطاعة بالمنشط والمكره، في غير معصية الله، موجهين أكف الدعاء إلى المولى، عز وجل، بأن يوفقه لصالح الوطن، وأن يمد خادم الحرمين الشريفين، بالصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه. حفظ الله بلادنا أرض الحرمين الشريفين وأدام عليها الأمن والأمان والاستقرار. اللهم آمين، يارب العالمين.

وزاد: جميعنا شاهد الاهتمام الكبير الذي كان من قبل “ملهم الشباب” قائد رؤية “2030”، إضافة لتحمله- حفظه الله- سداد كافة الديون الخارجية والداخلية لجميع الأندية، غير صرف المكرمات الملكية للأندية، فشكراً يا ولي العهد.

ملهم الشباب

​‏‎من جهته، رفع رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي وجماهير النادي،التهنئة والتبريكات للشعب السعودي الكريم، بمناسبة مرور عامين على تولي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ولاية العهد، وذكرى تجديد البيعة لسموه الكريم، عقب عامين حافلين بالإنجازات والعطاءات الوطنية، التي شهدتها المملكة على الأصعدة كافة بشكل عام، والرياضية على وجه التحديد.

‏‎وأضاف: تأتي ذكرى البيعة الثانية لسمو ولي العهد، ونحن نشهد نجاحات متوالية وإنجازات غير مسبوقة، في إطار السبق الريادي الذي قدّمه سموه الكريم، من خلال إطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وزاد: الرياضة السعودية بكافة ألعابها المختلفة، شهدت إنجازات كبيرة، إضافة إلى استضافة عدد من المحافل العالمية لجميع الرياضات المختلفة، بما فيها كرة القدم، حيث إن سموه كان داعماً قوياً لجميع الأندية والمنتخبات بكافة فئاتها، حيث شهدنا عاماً مباركاً لسمو ولي العهد، تكلل بالنجاحات الدولية والوطنية، وفق ما رسم من خطط استراتيجية وأهداف مركزة وواضحة، ساهمت في توسيع نطاق النهضة والتنمية، وحتى على صعيد الرياضة.

واختتم آل سويلم حديثه: جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على المستوى الدولي، كانت لها بصمة خاصة وفريدة من نوعها، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من تغيرات وتحولات كبيرة؛ إذ كانت لقاءات سموه التاريخية مع قادة وزعماء العالم، نقلة نوعية بارزة في فتح آفاق واسعة من الشراكات والاتفاقيات العسكرية والأمنية، جوهرها وهدفها الأساسي المحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته، ومواجهة النزعات الطائفية، التي تحمل معها مخططات توسعية، وصد المحاولات الغاشمة للنيل من سيادة المملكة، وحماية محيطها الخليجي والعربي والإقليمي من المساس بوحدته وعروبته.

رياضتنا عالمية

فيما رفع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المهندس عبدالله الجربوع، باسمه ونيابة عن منسوبي النادي وجماهيره، التهنئة والتبريكات لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد؛ بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة سموه.

وأضاف: ما تحقق خلال الذكرى الثانية دليل كافٍ على أن ولي العهد قام بأعمال جبارة عمت بالفائدة للوطن، كما حقق الأمير محمد بن سلمان العديد من الإنجازات المتتالية على كل الأصعدة، للنهوض ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، منها المبادرات الاقتصادية التي أدت لدفع عجلة التنمية في المملكة، ووضع منهج العمل الاقتصادي والتنموي ومحاربة الفساد، ومشاركة المرأة السعودية في تنمية البلد، وما سيتحقق خلال الفترة المقبلة، التي ترسم الملامح المستقبلية المشرقة للمملكة العربية السعودية ولشعبها، ضمن خطط برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 الخلاقة لمستقبل مشرق.

وتابع الجربوع حديثه: أسأل الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونهضتها وعزها ورخاءها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحاتهم، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الصحة والعافية، ويحفظهما من كل مكروه.

وحول الدعم المادي الكبير من قبل ولي العهد للرياضة السعودية قال: رياضتنا بخير وأمان، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هنا نقف جميعنا كرياضيين صفاً واحدًا لنتقدم بجزيل الشكر والعرفان على كل ما عمله؛ لأجل النهوض بالرياضة السعودية، ناهيك عن استضافة أكبر البطولات العالمية في جميع الألعاب، وليس على صعيد كرة القدم فقط.

قربه من الرياضة

من جانبه، رفع رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي النادي وجماهيره، التهاني إلى مقام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله؛ بمناسبة ذكرى بيعته ولياً للعهد.

وأكد بترجي: أنها ذكرى جميلة ومشرقة ومميزة في صفحات الوطن، وما قدمه ولي العهد من عمل لفت أنظار العالم أجمع إليه. لقد مضى عام مليء بالإنجازات في وقت وجيز، وإن شاء الله، مستقبلنا أفضل؛ لكي تستمر المملكة من أفضل بلاد العالم، وكما يتمناها كل مواطن، بلاداً قوية مزدهرة تقوم على أساس المواطنة والتلاحم والترابط والعمل الجاد، لأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها.

وأضاف: عندما زفت بشرى دعم الأندية السعودية، وتكفل الأمير محمد بن سلمان؛ بإنهاء أزمة الديون الخارجية، تنفست الأندية السعودية الصعداء لزوال وانتهاء أزماتها المالية الخانقة، بمبلغ مليار و277 مليون ريال، حيث يعتبر تدخل الأمير محمد بن سلمان بمثابة الإنقاذ وطوق النجاة للأندية، التي على مسؤوليها تقدير موقف سموه ومكرمته للأندية الرياضية ولشباب الوطن.

وزاد: ما قدمه سمو ولي عهد للأندية وللرياضيين يؤكد بعد نظره وقربه من قطاع الشباب وإدراكه لأهمية قطاع الرياضة، وحرصه على عدم الانتظار طويلاً لتسديد هذه المديونيات فهو اختصر الوقت وأزال كل المعوقات والعراقيل في وجه الأندية، فمبادرة سمو ولي العهد، غير المستغربة، تجعل الشكر بحق سموه قليلًا، وتؤكد تواصل الدعم اللامحدود لقطاع الرياضة من لدن القيادة – يحفظها الله – والمؤكد أن الرياضيين بكافة شرائحهم يثمنون هذا الدعم الكبير.

قفزات تطويرية

فيما هنأت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي النادي وجماهيره، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى البيعة، مؤكداً مرور عامين من الإنجازات وبداية مشاريع ضخمة.

وأضاف: الكل شاهد حجم التطور الكبير الذي عاشته رياضتنا في جميع الألعاب، بما فيها اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم، حيث كان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مثيراً وملفتاً للنظر من جميع النواحي، إضافة الى الاستقطابات الفنية والعناصرية التي عمت بالفائدة على الأندية المحلية، سواء الدوري الممتاز أو حتى على صعيد دوري الدرجة الأولى وغيرها.

وزاد البلطان: نستشعر هذه الحقائق الإدارية في الذكرى الثانية لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث إن المتابع لإنجازات سيدي ولي العهد منذ توليه هذا المنصب، لا يكاد يصدق أن هذا الكم من الإنجازات، إضافة إلى أن أضخم مشاريع البنى التحتية السياحية والاقتصادية عالمياً، تم إقرارها والبدء في تنفيذها، نبارك لأنفسنا أن رزقنا الله قائداً بهمة وعزيمة سمو سيدي ولي العهد، وفي هذه المناسبة الغالية على الجميع “ذكرى البيعة” فإننا نجدد الولاء والطاعة، ونسأل الله، عز وجل، أن يؤيد سموه بتأييده، وأن يوفقه لكل ما فيه خير البلاد والعباد.

وجه السعد

أما رئيس مجلس إدارة نادي جدة أحمد البعداني، فقد رفع باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي النادي وجماهيره، خالص التهاني، إلى مقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ؛ بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لولي العهد، حيث تحل هذه المناسبة الغالية والعزيزة على نفوسنا جميعاً، بما تستدعيه من جملة المعاني والقيم الوطنية الغالية؛ لتذكرنا بما دأب عليه الشعب السعودي من تكاتف وتلاحم مع قادته الكرام، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله .

وأضاف: بلادنا تنعم بنعم كثيرة؛ أهمها نعمة الأمن والأمان، بفضل من الله، ثم بفضل جهود قادتنا – حفظهم الله – وسدد خطاهم، مشيراً إلى أن شخصية سمو ولي العهد شخصية فريدة، نالت الاحترام والتقدير عند الشعب السعودي، والعالمين العربي والإسلامي، وجميع قيادات العالم، وتعد من أهم الشخصيات المؤثرة عالمياً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أن مسيرة التنمية تتوالى في المملكة برسم خارطة التحول الاقتصادي في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 اللذين يقودهما مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ورؤية سموه.

وعلى الصعيد الرياضي، وما قدمه ولي العهد، قال البعداني: يعجز اللسان عن تقديم الشكر والعرفان إلى مقام سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، فهذا الرجل “ملهم الشباب”، و “وجه السعد” على رياضتنا، كيف لا ننسى فرحته الجميلة التي كانت في معقل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” والتي أعلن تأهل منتخبنا إلى مونديال كأس العالم في روسيا، ناهيك عن الدعم الكبير الذي قدم لكافة الأندية السعودية؛ سواء في الدرجة الممتازة أو الأولى وحتى الثانية، كما أنه سمو ولي العهد واصل دعمه للرياضة السعودية من خلال استقبال المنتخب الشاب الفائز بكأس آسيا 2018 التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بالإضافة إلى ذلك، انقاذ ولي العهد الأندية السعودية من الكوارث المالية في الصيف الماضي؛ عندما تكفل بتسديد ديونها الخارجية، وهو ما أتاح لها الدخول للموسم الجديد برصيد خالٍ من الديون، والتركيز على خامة ونوعية تعاقداتها التي شهدت ظهور أسماء عالمية في الملاعب السعودية؛ ليصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين البطولات الأقوى عالميا.