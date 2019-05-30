58 مليون ساعة يقضيها العرب على فيسبوك

جدة ــ وكالات

كشفت دراسة حديثة لشركة جوجل وفيسبوك بالارقام عن عدد الساعات التي يقضيها سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصفح مواقعها، اذ قضى العرب نحو 58 مليون ساعة اضافية على فيسبوك خلال شهر رمضان. واظهرت نتائج الدراسة ارتفاع كبير في نسب استخدام سكان المنطقة لفيسبوك وأنستقرام ويوتيوب.

وتتنوع المحتويات التي يتابعونها بدءا من نصائح الجمال والوصفات إلى الرياضة والدراما التلفزيونية، ما يجعل فرصة للشركات لعرض إعلاناتها على هذه المنصات. واكد المدير الإداري لموقع فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رامز شحادة زيادة الاستهلاك الذي يتم إنفاقه على منصات التواصل الاجتماعي خلال رمضان”.

وأوضح شحادة أن كل ذلك يترجم ارتفاع الوقت الإضافي الذي يقضونه على فيسبوك بنسبة 5%، أو ما يقرب من 58 مليون ساعة إضافية، مضيفا أن ذلك يمثل ما يقرب من مليوني ساعة إضافية يوميا يقضيها سكان الشرق الأوسط على فيسبوك.

وبحسب جوجل فإن عدد المشاهدات على يوتيوب تزداد بنسبة 151% خلال رمضان فقط.

ومن بين الأرقام التي كشفت عنها جوجل، أنه في المملكة والإمارات ومصر مثلا، ترتفع نسبة مشاهدة المحتوى الرياضي إلى 22%، وفيديوهات الترحال والسفر إلى 30%، وفيديوهات المتعلقة باللعب بين 10 إلى 20%، بينما تزداد نسب مشاهدة المحتوى الديني بـ27%.