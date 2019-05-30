مدافع رايو فاليكانو على رادار النصر

جدة- البلاد

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية اهتمام مسئولي النصر بالتعاقد مع المدافع السنغالي عبدالله با، نجم رايو فاليكانو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن المدافع السنغالي يرغب في خوض تجربة اللعب بآسيا، خاصة وأنه يعرف جزءًا من الكادر الفني للنصر. وذكر المصدر ذاته، أن باكو خيميز المدير الفني لرايو فاليكانو وافق على رحيل اللاعب “با” على الرغم من قوته إلا أنه نه لم يعد يعول عليه كثيراً.

وينتظر رايو فاليكانو عرضاً مناسباً من النصر، ومقابل مادي مغرٍ؛ للاستغناء عن خدمات “با” خلال الأيام المقبلة.