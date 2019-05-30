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رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time25 / رمضان / 1440 هـ      30 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

وصل فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال إلى جدة اليوم، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ،صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال رئيس بعثة الشرف فهد بن علي الدوسري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

ابراهيم عبد الغفار

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