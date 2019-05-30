القيادة تهنئ جيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في ليتوانيا

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد جيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة مماثلة للسيد جيتاناس ناوسيدا، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.