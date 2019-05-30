الحماد المرشح لرئاسة الهلال: آسيا هدفي الأول

الرياض- البلاد

أكد بدر الحماد المرشح لرئاسة الهلال، أن هدفه الأول، إذا ما وفق، وأصبح رئيسا للهلال، الفوز بدوري أبطال آسيا، وقال: سيكون العنصر النسائي موجودا في مجلس الإدارة، وتعهد الحماد بإنشاء ملعب كرة قدم خاص بالهلال، يتسع لـ 30 ألف متفرج في موقع مميز بالرياض.

كذلك تعهد بالعمل على استقطاب رعايات جديدة للنادي بقيمة 200 مليون ريال سنوياً

وأضاف : إن إدارة النادي المكلفة برئاسة عبدالله الجربوع رفضت كشف ميزانية النادي الحالية، ولم تقدم لي إلا الخطوط العريضة فقط.

وكانت إدارة الهلال قد أكدت في وقت سابق أنها لن تقدم أي معلومات متعلقة بميزانية النادي لأي شخص، إلا بعد الموافقة الرسمية لهيئة الرياضة على ترشيحه لرئاسة النادي عبر الجمعية العمومية.