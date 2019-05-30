الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية من قبضة الحوثيين في تعز

عدن : متابعات

حرر الجيش اليمني اليوم، عدداً من المواقع العسكرية بمحافظة تعز، وسط البلاد، من قبضة ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن “الجيش الوطني حرر تبة “القارع”، و”الكنبتين”، و”حميد على عبده” المطلة على جبل الوعش ووادي جديد شمال وغرب المدينة، وكبّد ميليشيا الانقلاب خسائر في الأرواح والعتاد”.

وأضاف أن “الهجوم المعزز بالمدفعية استهدف طرق تحركات الميليشيا الارهابية ومواقع مهمة تم زراعتها بالالغام وانتشار القناصة بشكل كبير، إلا أنها سقطت تحت ضربات الجيش الوطني”.

واشار المصدر إلى أن الجيش الوطني يضيق الخناق على ما تبقى من عناصر الميليشيا في جبل الوعش الإستراتيجي بعد فرار الكثير منهم باتجاه مفرق شرعب وشارع الستين بعد أسر عدد كبير من عناصر المليشيات.