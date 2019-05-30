أوباما : تعلموا من “فشل” ميسي

بوجوتا ــ وكالات

نصح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الشباب بالتعلم من قصة فشل نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده.

وقال أوباما خلال كلمة له امام مؤتمر “إيكسما” الاقتصادي في العاصمة الكولومبية بوجوتا أنه بالرغم من أن ميسي لاعب رائع، فالأرجنتين لديها مشكلات في التتويج ببطولة كأس العالم “.

وأضاف: نصيحتي للشباب هي أن يتأكدوا من أن أشخاصا محدودين جدا يستطيعون تحقيق الإنجازات بمفردهم.. حتى الذين نعتبرهم عباقرة يعملون مع أشخاص آخرين لتطوير أنفسهم”.

وجاءت “نصيحة” أوباما للشباب للاتعاظ من “فشل ميسي في قيادة منتخب بلاده في تحقيق أي بطولة، بالرغم من مستواه الخارق كلاعب كرة قدم. ويعتبر كثيرون ميسي واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، إن لم يكن أفضلهم، وقد نجح في حصد كل الألقاب الممكنة مع برشلونة، وهو النادي الوحيد الذي لعب له، لكنه لم يحقق أي لقب مع منتخب “التانغو” الأول.