أقمار “ستار لينك” تتوهج في سماء جدة

جدة ــ ياسر خليل

تشهد سماء المملكة والمنطقة الغربية اليوم “الخميس” توهج أقمار “سبيس إكس” التي تسمى “ستار لينك”.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة بأن الأقمار ستبدأ في الظهور من الأفق “الغربي الشمالي الغربي” وتصل أعلى نقطة في قبة السماء على ارتفاع 32 درجة فجر “الخميس” باتجاه الأفق “الجنوبي الغربي”، وستختفي باتجاه الأفق الجنوبي مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير أضواء الشوارع على المراقبة.

وتابع : سيشاهد الراصد سلسلة من تلك الأقمار في غضون فترة زمنية نحو ست دقائق في صورة ومضات ضوئية لمعانها الظاهري حوالي (+3.8)، مما يعنى أنها لن تكون فائقة اللمعان مثل محطة الفضاء الدولية، برغم ذلك فإن المثير للاهتمام رؤية الومضات بالعين المجردة الواحدة تلو الأخرى.

وأردف “أبوزاهرة”: سيتكرر عبور أقمار “ستار لينك” فجر اليوم التالي حيث سيكون لمعانها نحو (+3) وتستمر لمدة 6 دقائق ابتداءً من الأفق (الشمالي الغربي) وتصل أعلى نقطة في قبة السماء على ارتفاع (62 درجة) باتجاه الأفق “الجنوبي الغربي” وستختفي باتجاه الأفق “الجنوبي الجنوب الغربي”.