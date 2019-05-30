أسهم أوروبا ترتفع بفضل صعود سبرنجر وديلي ميل

لندن : وكالات

ارتفعت أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة اليوم بفعل صعود اثنين من أكبر شركات نشر الصحف الأوروبية، لتتعافي السوق من أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أشهر الذي سجلته في اليوم السابق مع استمرار تأثير مخاوف التجارة على أسواق الأسهم.

وارتفعت أسهم ديلي ميل البريطانية عشرة بالمئة بعد أن أعلنت ارتفاعا يفوق التوقعات بلغت نسبته 19 بالمئة في أرباح النصف الأول المُعدلة قبل الضرائب وأكدت توقعاتها للعام بأكمله.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، صعد ستوكس 600 بنسبة 0.3 % محققا أول مكسب في ثلاثة أيام.