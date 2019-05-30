أخضر ناشئي السلة يغادر للقاهرة للمشاركة في البطولة العربية

الرياض- البلاد

غادر صباح اليوم الخميس، منتخبنا السعودي لناشئي كرة السلة تحت (16) عاما إلى القاهرة من مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ لإقامة معسكر إعدادي قبل المشاركة بالبطولة العربية، التي ستقام في القاهرة في منتصف شهر يونيو القادم. يرأس البعثة عضو مجلس الإدارة حمود المالكي، وتضم الإداري محمد الغامدي، والمدرب تانير، ومدرب الإعداد اللياقي فيليب ريلارك، ومساعديه سلمان الثواب، ومهند شعبين، وطبيب المنتخب محمد العباسي.

من جهته، أشاد المشرف على الفريق حمود المالكي بنجاح المرحلة الأولى للمعسكر الداخلي في محافظة جدة، الذي استمر مايقارب الأسبوعين.

موضحًا أن المنتخب سيخوض عددًا من المباريات الودية مع عدد من الفرق المصرية في القاهرة والإسكندرية قبل المشاركة في البطولة.

وثمن المالكي دعم واهتمام ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد، ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي، والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الإله الشعيل لتجهيز وإعداد المنتخب بما يعكس المستوى المتطور لكرة السلة السعودية.