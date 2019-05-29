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وزير الخارجية يستقبل نظيره السنغالي ويبحثان العلاقات الثنائية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time24 / رمضان / 1440 هـ      29 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، معالي وزير الخارجية السنغالي امادو باه.

وجرى خلال الاستقبال ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات ، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة .

حضر الاستقبال ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري.

ابراهيم عبد الغفار

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