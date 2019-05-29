مقتل 18 مدنيا بإدلب السورية

إدلب ــ فرانس برس

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 18 مدنياً على الأقل، بينهم 6 أطفال، في غارات جوية شنتها قوات النظام السوري، على محافظة إدلب.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “18 مدنياً بينهم 6 أطفال قتلوا في ريف محافظة إدلب”، وأوضح عبد الرحمن أن 10 من القتلى سقطوا في مدينة أريحا وحدها في ريف إدلب الجنوبي.

وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتوجد مع فصائل إرهابية في أجزاء من محافظات مجاورة، وتخضع المنطقة لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين القوات السورية والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه.

وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر الماضي، ونشرت تركيا العديد من نقاط المراقبة، لرصد تطبيق الاتفاق، إلا أن قوات النظام صعّدت، منذ فبراير الماضي، وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.