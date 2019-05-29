ضمك يضم المدافع البرازيلي جورج

جدة- سلطان الأسمري

وقعت إدارة نادي ضمك بقيادة الرئيس صالح أبونخاع عقداً مبدئياً مع المدافع البرازيلي جورج فيلبي ٣٠ عاما، بعقد لمدة موسم رياضي واحد، من نادي ديبورتيفو آفيش البرتغالي؛ ليكون جورج ثالث الأسماء الأجنبية بالفريق الكروي الأول، بعد المغربيين زكريا حدراف، ورحماني شمس الدين، وذلك في إطار حرص الإدارة الضمكاوية على تدعيم صفوف فارس الجنوب، باحتياجات الفريق قبيل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

يذكر أن فيلبي كان قد شارك الموسم الماضي مع صاحب الترتيب الرابع عشر في الدوري البرتغالي الممتاز نادي آفيش في ١٩ لقاء، سجل خلالها هدفين، وتلقى ٦ بطاقات صفراء.