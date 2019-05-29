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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إندونيسيا

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time24 / رمضان / 1440 هـ      29 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – اتصالا هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وفي بداية الاتصال هنأ خادم الحرمين الشريفين فخامته بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا لفخامته وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وقد أعرب فخامته عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وصادق مشاعره الأخوية.

كما أبدى فخامته تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

ابراهيم عبد الغفار

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