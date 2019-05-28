2500 كشاف وطالب يقدمون خدماتهم التطوعية

جدة – خالد بن مرضاح

تواصل كشافة وزارة التعليم وبمشاركة أكثر من 2500 كشاف وطالب وطالبة خدماتهم التطوعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر مراكز الخدمة والبرامج التطوعية (بادر، إيثار، ولبيك).

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي بأن الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك شهدت مشاركة أكثر من ٢٥٠٠ كشاف وطالب وطالبة بأكثر من ١٦٠ ألف ساعة تطوعية في خدمة المعتمرين والزوار في الحرمين الشريفين ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال مركز بادر للأعمال التطوعية في تعليم مكة المكرمة ومركز إيثار الكشفي في تعليم المدينة المنورة وبرنامج لبيك الكشفي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتعليم جدة وذلك ضمن البرامج المعتمدة من وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي – الكشفي، من خلال المسار التطوعي الذي وجه به وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي عبر برنامج “إجازتي4” الموسمي ،

والتي يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات التطوعية للزائر والمعتمر بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والخيرية لتسهيل أداء النسك بكل يسر وسهولة من خلال مسارات ومهام متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل في التوجيه والإرشاد وتفطير الصائمين في صحن المطاف وساحات الحرم وقيادة عربات الجولف لنقل كبار السن والنساء والأطفال والتنظيم مع قوة أمن الحرم وإرشاد التائهين ومساعدة كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة ، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي وفي مطار جدة.