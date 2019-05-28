المحليات

“لجنة الترجمة” تباشر 100 حالة إسعافية بالمسجد النبوي

كتبه صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1440 هـ      28 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة ــ البلاد

استحدثت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لجنة متخصصة في أعمال الترجمة لمساعدة الفرق الميدانية الإسعافية والتطوعية في التواصل مع مختلف الحالات ،وباشرت اللجنة أكثر من 100 حالة خلال الفترة الماضية، حيث يتم تقديم هذه الخدمة على مدار الـ ٢٤ ساعة في القسم النسائي بالمسجد النبوي الشريف.

وتمثل اللجنة حلقة وصل بين المرضى والفرق الإسعافية حيث تقوم بالتواصل مع المريض ومعرفة شكواه وتاريخه المرضي والأدوية المستخدمة ومن ثم ترجمة ونقل المعلومات إلى الفريق الإسعافي، إضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بترجمة الإرشادات والنصائح الطبية الصادرة من الفريق الإسعافي للمريض.

وتتكون لجنة الترجمة من مجموعة من المترجِمات المتطوعين والمتطوعات المتخصصات في عدد من اللغات أبرزها الفرنسية، الأوردو، التركية، الهوسا، الفولانية، البيشتوية، البنغالية، الماليزية، الاندونيسية.

صحيفة البلاد

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