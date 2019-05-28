«كاف» يوقف الحكم المصري جهاد جريشة 6 أشهر

البلاد : وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (“كاف”) الثلاثاء إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة ستة أشهر على خلفية أدائه “السيئ” في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، والذي أثار احتجاجا رسميا من الجانب المغربي.

وجاء في بيان بالانجليزية على الموقع الالكتروني لـ “كاف”، أنه على إثر مباراة الفريقين الأسبوع الماضي “قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف جهاد جريشة لفترة ستة أشهر بسبب الأداء السيئ”.

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط، بالتعادل 1-1، لكنها شهدت احتجاجات على أرض الملعب من لاعبي الفريق المضيف، لاسيما على خلفية إلغاء هدف لهم في أواخر الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد، وعدم احتساب ركلة جزاء لهم في الشوط الثاني وذلك بعد الاحتكام الى تقنية المساعدة بالفيديو “في ايه آر”.