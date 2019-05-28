“سلمان للإغاثة” يوزع 8,000 سلة غذائية في محافظة أرخبيل سقطرى

سقطرى : واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإغاثية أمس مشروع توزيع 8,000 سلة غذائية بوزن 592 طنا، تزن السلة الواحدة 74 كيلوغراما، في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية.

وثمّن محافظ أرخبيل سقطرى رمزي أحمد محروس جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الأعمال الإنسانية التي يقدمها لسكان الأرخبيل والتي تسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عنهم.

وأوضح رئيس قسم المشاريع الإنسانية بمؤسسة نهد التنموية المهندس علي الضليع أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة والتي يستفيد منه ما يقارب 8,000 أسرة في الأرخبيل، منوهًا بالدور الكبير للمركز في الإغاثة وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل اليمن.