بالذكاء الاصطناعي .. إعادة لوحة الموناليزا للحياة

القاهرة – البلاد

تمكن باحثون من “بث الحياة” فى المرأة التي تظهر فى لوحة الموناليزا الشهيرة، وذلك باستخدام إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعد الباحثون مقطعا مصورا، يُظهر المرأة وهي تحرك رأسها وفمها وعينيها.

وتم إعداد هذا الفيديو، القائم على تكنولوجيا تُعرف باسم “الزيف العميق”، في مختبر أبحاث شركة سامسونغ بالعاصمة الروسية موسكو.

ويعبر البعض عن القلق من أن تؤدي زيادة انتشار مقاطع فيديو “الزيف العميق” المُعدّة بإتقان إلى إساءة استخدام هذه التقنية.

وجرى تدريب البرمجية المستخدمة من قبل شركة سامسونغ باستخدام 7 آلاف صورة من صور المشاهير مأخوذة من موقع يوتيوب.

وتقوم البرمجية بتوأمة ملامح وتعابير الوجه مع صورة من أجل بث الحياة في تلك الصورة.

وباستخدام هذه التقنية أعدت لقطات للفنان سلفادور دالي والعالم ألبرت اينشتاين والكاتب فيودور دوستويفسكي والممثلة مارلين مونرو.

ووصف فريق الباحثين بشركة سامسونغ ما أنتجوه بأنه “رؤوس واقعية عصبية متحدثة”.