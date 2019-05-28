“الطيران المدني” ضمن أفضل 15 جهة حكومية أسهمت في نضج الخدمات الإلكترونية

البلاد : متابعات

حصلّت الهيئة العامة للطيران المدني، على موقع متقدم ضمن أفضل 15 جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية عالية التأثير، إضافة إلى حصولها على فئة التقييم الخضراء “قطاع النقل والاتصالات” بنسبة 50%، وذلك من خلال الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” للربع الأول من عام 2019م، ويعدّ مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس مدى التقدم الذي حققته الهيئة في مجال الخدمات الإلكترونية لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية من أجل الوصول إلى تحسين ترتيب المملكة في تقييم الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.